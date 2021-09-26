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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبكي: خبرة الطبيب سر نجاح عملية تكميم المعدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد السبكي ، أستاذ جراحات السمنة والسكر ، إن مرض السمنة يعد سببا من أسباب فقدان الفرد ثقته بنفسه، وخسارة الوزن تغير شخصية المريض وتجعله أكثر تعاملا مع الآخرين .

وأضاف “أحمد السبكي” ، خلال لقائه ببرنامج " ست الستات " ، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، تقديم الإعلامية " دينا رامز " ، أن عمليات تكميم المعدة تعتمد على إزالة جزء من المعدة والتي تحتوي على هرمون الجوع ، وبالتالي يزداد الحرق الداخلي ومن ثم يبدأ الجسم في فقدان وزنه .

واستطرد: في بعض الأحيان يحدث لمريض تكميم المعدة انتكاسة وتبدأ معدته في التمدد مرة أخرى بعد إجراء العملية، مشددا على أن احتمالية حدوث انتكاسه بعد العملية قليلة ولا تتعدى الـ 5 % ، وتعتمد نجاحها على خبرة الجراح.

وفي تصريحات سابقة أوضح  " السبكي " : أن أخطاء عمليات جراحة المعدة تسبب قيء متكرر ، وصعوبة في الأكل ، مشيرا إلى أن أدوات الجراحة أصبحت أكثر تطورا وسلامة .

وأشار "أحمد السبكي" إلى أن عملية تكميم المعدة المطور تمنع حدوث أي نزيف أو مضاعفات، معقبًا: "نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف مع استخدام الأدوات الحديثة تكاد تصل لـ0%".

السبكي مرض السمنة خسارة الوزن توك شو أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة تكميم المعدة

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