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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويعترف: تورطت بالعمل في الكوميديا

الإسكندرية السينمائي.. عمر عبد العزيز يطلب تواجد أصدقائه دفعة 76 على منصة تكريمه

تكريم المخرج عمر
تكريم المخرج عمر عبد العزيز

أُقيمت اليوم ندوة تكريم المخرج الكبير عمر عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دورته السابعة والثلاثين، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

 

تواجد عدد من النجوم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المخرج علي بدرخان، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، والمخرجة ايناس الدغيدي التي قالت انها حين دخلت "اتيت لك مخصوص ياعمر" ليحييها ويشكرها على وجودها.

 

وكشف عمر عبد العزيز سر حبه للكوميديا وقال: تورطت بالعمل في الكوميديا، فقد مريت بحياتي بعدد من الظروف الصعبة، فقررت ان اصنع كوميديا سوداء تشبه حياتي.

 

أما مدير التصوير محسن أحمد  فقال في كلمته إلى عمر عبد العزيز : عمر هو الابتسامة المتواجدة بيننا واتمني له التوفيق ويزل معنا دائما، وهو من طلب ان اتواجد معه على المنصة لأكون بجانبه أنا وأبناء دفعة ٧٦.

 

لجان التحكيم 

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.

و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو.

 

كما تضم المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

عمر عبد العزيز الإسكندرية السينمائي ايناس الدغيدى هاني لاشين تكريم عمر عبد العزيز

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