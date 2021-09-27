المركزي لـ التعمير: مزارع سمكية بين جبال سيناء وشبكات طرق عالمية

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي لـ التعمير، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي محطة مياه بحر البقر اليوم، إن محطة بحر البقر تعتبر الأكبر عالميا.

وأضاف محمود نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": "يتم إدخال مياه الصرف الزراعي في محطة بحر البقر العملاقة لمعالجتها وإعادة استخدامها في زراعة أراضي سيناء".

وتابع محمود نصار: "الجهاز قام بإنشاء 30 مزرعة بمساحة 1100 فدان في سيناء ويتم زراعة جميع المنتجات الزراعية داخل أرض سيناء ".

ولفت محمود نصار :" يتم توفير فرص عمل لاهالي سيناء في المزارع، وهناك كم هائل من شبكات الطرق التي تم تنفيذها في سيناء وأصبحت الطرق بها عالمية، كما يتم إنشاء مزارع سمكية داخل جبال سيناء.