برلمانية: دخول محطة مصرف بحر البقر موسوعة جينيس شرف للمصريين

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقالت محروس إن هذا يعد إضافة كبيرة لمصر ويضيف رقما جديدا من الإنجازات ضمن الخطة الفعالة التي وضعتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المشروع القومي لتنمية سيناء.

وأضافت أن هذا بالتأكيد سوف يعزز من منظومة الإستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة خاصة أنه المشروع الأضخم والأكبر من نوعه علي مستوي العالم مما يساعد في سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر بالإضافة إلى أنه يعد استثمارا هاما في البنية الأساسية في ظل استخدام أحدث الأساليب العلمية ومشاركة أكثر من جهة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والري والتنمية المحلية حيث أكدت أن كل هذا يشكل أداة جذب للإستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية من مشاريع وتوظيف عمالة.

واختتمت"محروس" أن كل ما يتم فعله الان سوف نجني حصاد نجاحه مستقبلا وسيكون له مردود إيجابي علي مستوي العالم. ودليل نجاح مصر هو دخول المشروع في موسوعة جينيس مما يعد شرفا لكل مصري.