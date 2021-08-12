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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مرثا محروس: تمكين الرئيس السيسي للشباب زاد ثقتهم المتبادلة مع الدولة

النائبة مرثا محروس،
النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب

قالت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمى للشباب ، إن الشباب يمثل (أقل من 40 عام) حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر، وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية والاستدامة، وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ووضع الشباب على رأس أولوياته، وذلك من خلال  سعيه لتقلدهم المناصب التنفيذية ،وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة، ورصد المركز المصري للفكر والدراسات جهود الدولة في تأهيل وتمكين الشباب.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب كيف تباينت صور التمكين وثقة القيادة السياسية في أبنائها بعد إهمال دام سنوات وسنوات ،قائلة:"وجدنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة اجتمع حولها شباب اختلفوا في الطرق وتوحدوا في الأحلام ليظهر من خلالهم تجربة سياسية حركت المياه الراكدة في بحر السياسة وظهر ثماره تجول كلأ في مكانه يصنع دوره عازمين على تحقيق أحلامهم، فرأينا النواب بغرفتيه يتسابقون كيف يقدموا نموذج يقتدي به الشباب،وكيف يشاركون في وطن العزة والفخر والكرامة، ونواب محافظين يعملون ليلا نهارا لتنفيذ خطة التنمية الملقاه على كتفيهم من أجل بناء وطن.

 

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أشرف رشاد: الرئيس السيسي ضرب المثل والقدوة في تمكين الشباب

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ندوة حول تمكين الشباب في الحياة النيابية لطلاب جامعة أسيوط

 

وأشارت “محروس” فى بيان لها ، إلى أنه استمرارأ لرحلة الثقة والتمكين، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة” بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة.

 

وأوضحت أنه هذا البرنامج يقوم على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، إضافة الي المشروعات المقدمة للشباب مثل 10 أفدنة لكل شاب مصري والقروض المسيرة ومصانع ومشاريع متناهية الصغر والسكان الشباب ، علاوة على جهود الرئيس وسعيه لأن يكون لكل شاب فرصة أكيدة في مسكن يوفر له حياة كريمة وآمنة.

 

واختتمت "محروس" أن كل هذه الصور من تمكين هي ثقة وضعت على كتف كل شاب وأمانة تحملها وعليه أن يستثمرها بكل جهد حتى نري وطن العزة والفخر والكرامة يحيا بشبابها وبسواعده.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب حماه الوطن اليوم العالمي للشباب التعداد السكاني

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