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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

صدى البلد

نبيلة مكرم:

 مصر في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة

مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية في عدد من  الوزارات منها الهجرة والتخطيط والبيئة

نائب التنسيقية أحمد فتحي: الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري

 

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم خلال الملتقى إن مصر في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، وقالت إننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبح واقعا ملموسا.

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واستعرضت الوزيرة أنشطة مركز الحوار وما قدمه من توعية وتدريب للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية، الذين يثبتون دائما حبهم وولاءهم لمصر.في ضوء فاعليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسميًا اختيار 19 ممثلاً من 19 دولة حول العالم ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدار سين بالخارج "ميدسي MEDCE"، مضيفة أن عدد الذين سجلوا للالتحاق بعضوية مركز الحوار بلغ 1146 شابا وفتاة.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية في عدد من  الوزارات منها الهجرة والتخطيط والبيئة وهيئة الاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء، معلنة عن عقد اجتماع للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قريبا في شهر أغسطس الجاري مع الشباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق "زووم"، وذلك للحديث عن استراتيجية الدولة والتنمية المستدامة والاستماع لأفكاركم ومقترحاتكم.

وتابعت وزيرة الهجرة: "اليوم هو خطوة جديدة من جهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، لمساعدة الطلاب الجدد قبل مغادرتهم لوطنهم والالتحاق بالدراسة بالخارج"، داعية الطلاب الجدد إلى التحدث والتعبير عن مطالبهم واستفساراتهم بالتعاون مع الشباب الدارسين بالخارج والتواصل سويا فيما بينهم حتى يتعرفوا على ماهم مقبلين عليه بالخارج.

وفي أعقاب ذلك، قام ممثلو مركز الحوار "ميدسي" الذين تم اختيارهم– سواء المشاركين بالحضور الفعلي أو عبر "زووم"- بتقديم خالص التحية والشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها وجهودها، مؤكدين أن مركز وزارة الهجرة للحوار أظهر اهتماما غير مسبوق بشباب الدارسين بالخارج.

ثم قام كل ممثل بتقديم تعريف موجز عن نفسه وعن الجامعة التي يدرس بها وعن تخصصه، وكذلك استعراض مقترحاته للفترة القادمة فيما يتعلق بتمثيله لمركز الحوار، حيث أكدوا جميعهم أن المركز خطوة جيدة للتواصل بين الدولة والطلاب الدارسين بالخارج، وأعلنوا ترحيبهم بمعاونة الشباب المصريين الدارسين الجدد ومنحهم النصائح اللازمة للفترة القادمة.

وأعرب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في هذا الملتقى، مشيدا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

وأوضح “فتحي” أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعطاء وإكساب الشباب الوعي و الفكر السياسي والمنهجية التي من خلالها يستطيع الشباب معرفة وإدراك ما يدور حولهم.

واستعرض “فتحي” الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها لجان الدعم واللجان النوعية بالتنسيقية لتمكين و دعم الشباب ليكونوا عماد الجمهورية الجديدة.

كما استعرض فتحي رحلته وتجربته الشخصية خلال كلمته، مشددا على أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وقد ظهر ذلك جلياً في استعانة  جميع الوزراء بمساعدين من الشباب، بل أصبح الشباب مشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة.

وأوضح أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

وضم وفد التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ويوستينا رامي وفيولا فهمي أعضاء التنسيقية.

مصر وزيرة الهجرة مجلس النواب نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة الهجرة القيادة السياسية

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