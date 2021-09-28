ريال مدريد: توني كروس يعود من الإصابة في مواجهة اليوم بدوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الفريق التي ستواجه فريق شيريف المولدوفي، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.



وأفاد النادي -في بيان عبر موقعه الرسمي- أن كروس تعافى من إصابته التي تعرض لها في فترة الإعداد للموسم الجديد.



وتضم القائمة، لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، لويس لوبيز، وخط الدفاع: ميليتاو، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ميجيل، وخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، بلانكو، وخط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.