رئيس هيئة الأوقاف لـ "صدى البلد": 10/10 إعلان أسماء الحاصلين على الوحدات السكنية بالعاشر والسادات

أعلن المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف انه تقرر إعلان أسماء الحاصلين على الوحدات السكنية التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف بمدينتي العاشر من رمضان و السادات وذلك يوم 10 أكتوبر المقبل .

وأضاف علاء عبد العزيز في تصريح خاص ل" صدى البلد " انه فور اعلان نتيجة القرعة سيتم تسليم الوحدات السكنية مباشرة بعد دفع مقدم الوحدة لافتا الى ان عدد الوحدات يبلغ 2400 وحدة منها 900 بالعاشر من رمضان و1500 وحدة أخرى بالسادات .

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف انه تم طرح هذه الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري وتسهيل في السداد يصل إلى ٢٠ سنة .



وعلى جانب آخر كشف رئيس هيئة الأوقاف في وقت سابق أن إجمالي الموارد الذاتية للأوقاف حيث بلغ أكثر من خمسة مليارات جنيه في آخر ثلاث سنوات فقط في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م ، ما أسهم في تحسين الأحوال المالية للأئمة ، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم ، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة في تاريخها.