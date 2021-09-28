مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي الشريف

قرر مجلس جامعة الزقازيق في جلسته 544 بتاريخ 28 /9/2021 صرف ألف جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعة والعاملين بوظائف الكادر العام من العاملين الدائمين والمنتدبين والمؤقتين بعقود رسمية ، والعاملين بالوحدات المعاونة أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال العسكري والعاملين بنظام اليومية"السركي" والتربية العسكرية، وكذا المعينين على الصناديق الخاصة وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد 2021/2022 .

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان ومشاركة محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وخلال الجلسة قدم الدكتور عثمان شعلان الشكر لوزير القوى العاملة على حرصه الشديد للتواجد بالمجلس كما قدم التهنئة للدكتورة جيهان يسري لصدور القرار الجمهوري بتعيين سيادتها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وللدكتور محمد عبد الرؤوف الجوهري وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث لتكليفه للقيام باعمال عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الادني القديم

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم المستمر للخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي وشجع على مشاركة الابحاث وربطها بالقضايا المجتمعية ومنها تاثير جائحة كورونا على الاقتصاد وكيف تغلبت عليها الدولة باعتبار مصر من اقوى الدول التي تعاملت مع تلك الازمة ونجحت في مواجهتها .

ووجه رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات باتخاذ كافة الاستعدادات والانتهاء من تجهيز الجداول الدراسية كاملة وإعلانها بشكل نهائي خلال الاسبوع القادم لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة ، والالتزام بالمحاضرات والخطط الدراسية المحددة ، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية للخروج من أزمة جائحة كورونا على خير ، مع الالتزام برفع المقررات الالكترونية على منصة ميكروسوفت تيمز كاملة من اليوم حتى الثلاثاء القادم .

ومن جانبه أعلن وزير القوى العاملة، عن تقديم الوزارة لـ عدد 250 منحة تدريبية في مجال التحول الرقمي والبرمجة والإتصالات لخريجي الهندسة والحاسب الآلي والطلاب بالسنة النهائية، و500 منحة في نفس المجال لخريجي الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق والتجارة الراغبين في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من طلاب جامعة الزقازيق، واستعداد الوزارة لاستقبال أسماء وبيانات الخريجين حتى يتسنى التواصل معهم والبدء في التدريب مشيداً بالنماذج الإيجابية التي قدمها رئيس الجامعة، لتحفيز الجميع على تقديم مزيدا من الإنجازات، مؤكدا أنه كفرد من أبناء الشرقية لمس بنفسه الجهد الذي قدمه الدكتور رمضان نافع في مواجهة الوباء العالمي لفيروس كورونا، والجهد المبذول من الدكتور يحيى زكريا لتطوير مستشفى الطوارئ.

وبخصوص استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد وجه "شعلان" بضرورة استكمال الاستفادة من الخدمات المقدمة من برنامج الحوكمة وخاصة برنامج الزهراء للمدن الجامعية من حيث دخول وخروج الطلاب وحجز الوجبات والإقامة على أن يتم ذلك بالتوازي مع استعدادات الجامعة لاستلام الجامعة الأهلية في مارس القادم تمهيداً لافتتاحها والبدء في التسويق والاعلان عن البرامج الاكثر اقبالا من الطلاب .

وعلى هامش الجلسة قام مجلس الجامعة بتكريم نماذج مشرفة للاخلاص والتفاني في العمل بإهدائهم درع الجامعة تقديراً لجهودهم وهم الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب البشري السابق وذلك لجهوده المتميزة في متابعة الانشاءات والتجهيزات لمستشفى الطوارئ على أحدث النظم والقواعد العالمية والمحلية فى الانشاء لخدمة الطوارئ فى جميع التخصصات لمواطنى الشرقية ، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمواجهة الاوبئة والكوارث المستقبلية علاوة على زيادة الخبرة الاكلينيكية لاعضاء هيئة التدريس وتتكون مستشفى الطوارئ من عدد 2 بدروم ، دور ارضى ، سبعة ادوار متكررة. ، بالاضافة الى قسم الطوارئ وصيدلية خارجية ، عدد 6 عيادات خارجية ، عدد 2 قاعات انتظار للمرضى ، مخازن ، تسجيل طبى ، ملفات طبية .

كما تم تكريم الدكتور رمضان نافع استاذ أمراض الصدر مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي أحد النماذج المنيرة بجامعة الزقازيق لأعماله البطولية خلال جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للمرضى بالعنايات المركزة .

وتم تكريم الدكتورة وفاء فوزي استاذ الطب الشرعي ومدير مركز الجودة بالجامعة لجهودها المستمرة في تنفيذ القوافل الطبية الشاملة وخاصة خلال فترة تولي سيادتها قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث قدمت تقريراً عن أنشطة مركز الجودة لشهر سبتمبر 2021 ودور المركز في نشر ثقافة الجودة وزيارات الدعم الفني للكليات.