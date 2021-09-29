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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه البحر الأحمر:إحلال وتجديد وصلات صرف صحي لـ2000 وحدة بعمارات منخفضة التكاليف

صدى البلد

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات صرف صحي منزلية بعمارات منخفضة التكاليف بحفر الباطن  لعدد  ٢٠٠٠ وحدة  بتمويل  وإشراف المحافظة.

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وأوضح أنه تم ربط وصلات الصرف الصحي المنزلية علي الشبكة العمومية بالإضافة الي تنفيذ ٨٠٠ غرفة تفتيش للصرف الصحي.

 

وأكد حرص الشركة على تحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ضمن اعمال تطوير مدينة الغردقة والالتزام بالمعايير القياسية في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وكذلك توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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