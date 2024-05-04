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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ثلاثة أفراد فى حادث تصادم سيارة برصيف بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

أصيب ثلاثة أفراد شرطة بإصابات متفرقة جراء تصادم سيارة شرطة (بوكس) برصيف 
بمدخل جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة شرطه رصيف بمدخل جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى  مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أفراد شرطة (درجة خفير) وهم السعيد فكرى حسن، 47 عاما، خفير بنقطة شرطة الستامونى بلقاس، بخلع بالكتف اليسرى وجرح قطعى بالرأس، وإبراهيم عثمان السيد أحمد، 44 عاما، مقيم الملعب بلقاس، خفير بنقطة شرطى الستامونى بلقاس، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشاكر محمد صابر عبد الرحمن، 51 عاما، مقيم منية النصر، ويعمل خفيرا بنقطة شرطة الستامونى بلقاس، بكسر في الضلوع.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

 

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