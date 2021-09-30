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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طفرة في صادرات الرخام المصري لأسواق لبنان وتركيا.. تفاصيل

صدى البلد

حقق قطاع الرخام والجرانيت المصري طفرة في قيمة صادراته إلى لبنان بنسبة 810% لتبلغ 8.831 مليون دولار مقابل 970 ألف دولار، وإلى تركيا بنسبة 107% لتسجل 5.48 مليون دولار في مقابل 2.644 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، إلى أن  صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى فرنسا ارتفعت بنسبة 63% لتبلغ 5.693 مليون دولار في مقابل 3.498 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 58% لتسجل 7.113 مليون دولار مقابل 4.492 مليون دولار.

وقفزت صادرات الرخام والجرانيت المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 200 مليون دولار في مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 60%.

وأظهر التقرير نمو حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.325 مليون طن في مقابل مليون طن خلال  نفس الفترة من 2020 بنسبة نمو 32.4%.

صادرات مصر صادرات الرخام الرخام والجرانيت الجرانيت صادرات

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