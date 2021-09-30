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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

74سنة العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياة فى مصر عام 2021

اليوم العالمي للمسنين
اليوم العالمي للمسنين

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يوماً عالمياً للمسنين، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.
ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) مايلى:
 

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2021:

حوالي 74 سنة العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في مصر عام 2021


بلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9 ٪ عام 2052.
بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.
 

ارتفــع توقـــع البقاء علي قيـــد الحياة من 73.9سنة عام 2019 الي 74.3سنة عام 2021    (73.4سنة للذكور، 75.9سنة للإناث) .

ثانيا: وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2020:

عدد المسنيـن المشتغـلين  ملـيـون مسن بنسبة  14.3٪من إجمالي المسنين

بلغت نسبـــة الأميـــة بين المسنيـــن55.1 ٪ عـــــام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث).

انخفضت نسبة الحاصلين على مـــــؤهل جامــــعى فـأعلــى بين المسنين من  10.3٪ عــام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).  
بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين ملـيـون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين.
52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك،  19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
 

ثالثا: وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2020 (بيانات أولية):

نسبة عقود الزواج بين المسنين أقل من نسبة إشهادات الطلاق.
بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود.
بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق 9.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.
رابعا: وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام  2020(بيانات أولية):

نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور.
تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020.
بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.
بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1٪ من إجمالي وفيات الإناث.

عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية

خامسا: وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2020(بيانات أولية):
 

بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.
 

بلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسن.
 

سادسا: وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020:

انخفاض نسبة التدخين بين المسنين لتصل إلى 16.4% عام 2019/2020.


انخفضت نسبة التدخين بين المسنين انخفاضا طفيفا من 16.6% عام 2017/2018 إلي 16.4%عام 2019/2020.
بلغت نسبة الفقر بين المسنين 14% ، بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من اجمالي الفقراء 4.1%.

المسنين الاحصاء الفقر التدخين رعاية

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