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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

التحديثات المطلوبة لمناهج المسار الوظيف .. ورشة عمل في مياه المنيا

صدى البلد

 

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية إختبارات المسار الوظيفى وأهمية وضع أسس وقواعد للترقية داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، للارتقاء بأداء العاملين وتنمية مهاراتهم الإدارية والتخصصية.

فى سياق متصل، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ورشة عمل ضمن مديرى عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة، حيث افتتح الورشة المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى، أهمية تدريب العاملين والتأهيل لتجهيز كوادر قادرة على القيادة بأسس علمية ومهنية فى ظل المبادرة  الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى تتطلب تطوير العمل داخل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وفيما أوضحت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن المسار الوظيفي فى مراحله المختلفة أحد آليات تنمية الموارد البشرية بالشركة، باستخدام الوسائل المنهجية الملائمة والبرامج التخصصية المطورة،  حيث يتضمن ثلاث خطوات أساسية هي التخطيط والتنفيذ والتقييم.


وقالت إيمان خضر مدير عام المسار الوظيفى بالشركة القابضة، أن الورشة تهدف إلى مراجعة إجراءات المسار الوظيفى بالشركات التابعة لعمل خطة للموقف التنفيذى خلال الفترة المقبلة والتحديثات المطلوبة لمناهج  المسار الوظيفى طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل.

مياة الشرب ممدوح رسلان المسار الوظيفى

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