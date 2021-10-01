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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاية الكابوس.. طبيب بجامعة أمريكية يكشف عن علاج لفيروس كورونا

كورونا
كورونا

كشف الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب بمستشفى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تفاصيل إعلان علاج معد خصصيا لمواجهة كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر يبشر بنهاية الكابوس. 

 

وأكد عمرو عبد الباقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، أن هذا العلاج يساعد بشكل كبير على تقليل نسبة الوفيات بنسبة ٥٠٪ ويقلل الاعراض الخطيرة من الفيروس، مشيرا إلى أن علماء الطب في دول العالم يعملون على هذا الأمر بشكل سريع. 

 

وأضاف الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب بمستشفى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه على الجميع الذهاب لتلقى لقاح فيروس كورونا كونه سلاح قوي للقضاء على الجائحة، متابعا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد ضرورة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. 

 

وتوقع الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب بمستشفى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن يبدأ العالم في تطعيم الأطفال بلقاح كورونا من سن ٥ سنوات الي ١٢ عاما. 

 

وأكد الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب بمستشفى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه ليس هناك أي ضرر من تلقي اللقاح وكل اللقاحات تحارب كورونا وفعالة بشكل كبير، لافتا إلى أن اللقاح أمر هام في محاربة الجائحة.

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