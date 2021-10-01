خالد النبوي: كنت أتمنى أن أكون مثل الموسيقار العظيم بليغ حمدي

قال الفنان خالد النبوي، “أنا أعشق التلحين”، مؤكدا: "قبل توجهي للتمثيل؛ كنت أتمنى أن أسلك طريق التلحين، وكنت أتمنى أن أكون مثل بليغ حمدي”.

وأضاف خالد النبوي، خلال لقاء له لبرنامح “أبلة فاهيتا”، عبر فضائية “أون”، أن هناك عدد من الممثلات في مصر لديهم أداء متميز، وقد شاركت مع عدد منهم، على رأسهم الفنانة منى زكي، والفنانة ليلى علوي، وغيرهم.

لا أحب المخرجين أن يكون في دماغهم سني



وتابع الفنان خالد النبوي، “أنا لا أحب المخرجين أن يكون في دماغهم سني”، مؤكدا انني أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنا مني.

وأشار ، الفنان خالد النبوي إلى أنه أنا من مواليد محافظة المنصورة، مشيرا إلى أنه ولدت في يوم 12 سبتمبر 1966، ووتعلمت حتى حصلت على الثانوية العامة بمجموع 57%.



