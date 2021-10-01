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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة يحلو الكلام.. خالد النبوي يروج لحلقته مع أبلة فاهيتا

خالد النبوي وابله
خالد النبوي وابله فاهيتا

يحل الفنان خالد النبوي، ضيفا علي برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض اليوم الجمعة الساعة ١١ مساءً عشر على قناة “ON”.
 

ونشر خالد النبوي علي انستجرام، صورة له برفقة أبلة فاهيتا، وكتب: "‎الليلة يحلو الكلام مع فاهيتا الساعة ١١ مساءً على On E".


يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» للفنان خالد النبوي حددت موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائي مطلع شهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي.

 

وسيعرض الفيلم  بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

 

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25%.

 

وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

 

أحداث فيلم قمر 14

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

 

أبطال الفيلم

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران

 

خالد النبوى أبلة فاهيتا يوم الجمعة لايف من الدوبلكس برنامج أبلة فاهيتا

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