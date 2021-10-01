الإعلامية دينا يحيي تحصل على الماجستير فى الاعلام بتقدير امتياز

حصلت الإعلامية دينا يحيي على درجة الماجستير فى مجال الإعلام بتقدير امتياز.

وكانت الرسالة التى قدمتها الباحثة حول «العوامل المؤثرة فى مصداقية المحتوى البرامجى للفضائيات العربية وتشكيل اهتمامات الجمهور».



وخلال مناقشة رسالة الماجستير داخل أروقة الجامعة أثنت لجنة المناقشة على الرسالة المقدمة، وأنها إضافة علمية جديدة للدراسات فى المجال الإعلامى.



ومنحت لجنة الحكم بالإجماع تقدير امتياز لتفرد وتميز الرسالة المقدمة والمجهود المبذول فيها.



يذكر أن دينا يحيي هى إعلامية مميزة لها تاريخ إعلامى مشرف، ولها العديد من البرامج الحوارية على مختلف القنوات الفضائية، فقد عملت فى قنوات «إم بي سي مصر، المحور، دى إم سي».

وشاركت فى إدراة جلسات المؤتمر الوطنى للشباب لعده دورات، وأشاد بأدائها الرئيس السيسى، وقدم لها الشكر أمام الحضور على حسن ادارتها للجلسات.



وتم تكريمها من جهات عدة منها جامعة الدول العربية، وأيضا كرمتها دولة الكويت كواحدة من أفضل الإعلاميات العرب، وقدمت العديد من الاحتفالات والمؤتمرات المحلية والدولية، فقد قدمت حفل منتدى الإعلام العربي بدولة الكويت، وشاركت مع تليفزيون البحرين بحلقات خاصة من داخل البحرين بمناسبة أعيادهم، كما قدمت مؤخراً حفلات صيف جدة بالسعودية تحت رعايه هيئة الترفية السعودية، وغيرها من الاحتفالات الأخرى والمؤتمرات داخل مصر وخارجها.