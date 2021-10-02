بعد تصدرها مؤشر البحث .. تعرف على تفاصيل فيلم مونيكا بيلوتشى القادم

تصدرت الفنانة مونيكا بيلوتشى مؤشر البحث جوجل بعد أحتفالها خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ 57 .

وتحضر مونيكا بيلوتشي" حاليًا لفيلم إيطالي جديد بعنوان La Befana vien di notte: Le origini ، ومن المقرر طرحة فى دور العرض خلال الفترة القادمة .

وتدور أحداث الفيلم الذى تلعب بطولته مونيكا بلوتشى في إطار من الخيال والفنتازيا حول ساحرة تدعى باولا تحارب القوى الشريرة وبين ملاحقاتها من قبل الأشرار والمتاعب الكثيرة التي تدخل بها، تكتشف باولا أن القدر له خطة خاصة يخبئها لها.

الفيلم من يشارك فى بطولتة بجانب مونيكا بيلوتشى، زوي ماسينتي، أليساندرو هابر، فابيو دي لويجي، جيوليتا ريبيجياني، كورادو جوتسانتي، ماريو لوتشياني، ومن إخراج باولا راندي.

وتعد مونيكا بيلوتشى واحدة من أيقونات السينما الإيطالية والعالمية، ونجمة الإغراء التي من الصعب منافستها، إنها النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الذي يصادف يوم 30 من شهر سبتمبر عيد ميلادها.

ولدت مونيكا بيلوتشى في تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، ودرست النجمة الإيطالية القانون لفترة قصيرة وذلك قبل احتراف مجال عروض الأزياء.

يبلغ طول مونيكا بيلوتشي 173 سم ووزنها 64 كيلو جرام، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها مازالت تحافظ على رشاقتها.

في عام 1990، تزوجت مونيكا بيلوتشي من المصور الشهير Claudio Basso وانفصلا عام 1994، وتزوجت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل عام 1999 وانجبت منه ابنتيها ديفا و ليوني ثم انفصلا في 2013.