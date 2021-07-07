الفوز لـ المنتخب والمجد لـ مونيكا بيلوتشي.. لماذا سرقت الحسناء التريند بعد فوز إيطاليا

بات منتخب إيطاليا لكرة القدم على اعتاب مجد كروي جديد أمس، بعد الفوز على منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، والوصول إلى النهائي، في انتظار الفائز من مباراة الدانمارك وانجلترا.

مباراة ساخنة وتفاصيل مثيرة

المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي بلندن وامتدت لـ 120 دقيقة بعد تعادل 1 / 1 للفريقين، بهدف إيطالي سجله كييزا، قبل أن يتعادل في الرمق الأخير من المباراة موراتا ليجبر الإيطاليين على الذهاب لوقت إضافي وضربات ترجيح.

ضربات الترجيح ابتسمت في الأخير لمنتخب إيطاليا الذين استحقوا الفوز بعد مباريات قوية تألقوا خلالها من أول البطولة، وتغلبهم في دور الـ 8 على منتخب بلجيكا القوي.

مباراة إيطاليا وأسبانيا

وأصبح منتخب إيطاليا المرشح الأقوى للحصول على اللقب سواء قابل في النهائي انجلترا المتحفزة والمدججة بنجومها الكبار، بينما يثق المنتخب الإيطالي في روح - الجرينتا - التي يمتلكها لاعبوه.

ما علاقة مونيكا بيلوتشي بالبطولة

لا علاقة وثيقة بين مونيكا بيلوتشي - المرأة الأجمل في العالم - وبين بطولة الأمم الأوروبية 2020 سوى أنها تنتمي لإيطاليا التي ستلعب في النهائي.

لكن مونيكا بيلوتشي حسناء الزمن وأيقونة الجمال الإيطالي، دائمًا ما يتردد اسمها مع كل انجاز أو حدث ايطالي باعتبارها سفير لألوان وحضارة وفن إيطاليا الحديث.

الجماهير احتفت أمس بـ مونيكا بيلوتشي عقب ضربة جزاء جورجينيو التي أسكنها الشباك معلنا وصول إيطاليا إلى النهائي، ليفاجئ الجميع باعتلاء بيلوتشي التريند إلى جانب المنتخب.

مونيكا تزاحم تريند المنتخب الإيطالي

مونيكا بيلوتشي تصدرت أمس غلاف مجلة فوغ إيطاليا مع ابنتها ديفا البالغة من العمر 16 عامًا.

واحتفى جمهور ومتابعو مونيكا بظهورها مع ابنتها على غلاف المجلة بإطلالة مبهرة وصورة رائعة من الجمال، حيث علق الكثيرون بأن النجمة العالمية لا يتغير جمالها مع الزمن.

وتفاجأ الجمهور بالشبه الكبير بين مونيكا بيلوتشي وإبنتها ديفا، التي توقع كثيرون أن تحذوا حذو أمها وتصبح نجمة شهيرة هي الأخرى.