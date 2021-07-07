عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفوز لـ المنتخب والمجد لـ مونيكا بيلوتشي.. لماذا سرقت الحسناء التريند بعد فوز إيطاليا

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

بات منتخب إيطاليا لكرة القدم على اعتاب مجد كروي جديد أمس، بعد الفوز على منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، والوصول إلى النهائي، في انتظار الفائز من مباراة الدانمارك وانجلترا.

 

مباراة ساخنة وتفاصيل مثيرة 

المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي بلندن وامتدت لـ 120 دقيقة بعد تعادل 1 / 1 للفريقين، بهدف إيطالي سجله كييزا، قبل أن يتعادل في الرمق الأخير من المباراة موراتا ليجبر الإيطاليين على الذهاب لوقت إضافي وضربات ترجيح.

 

ضربات الترجيح ابتسمت في الأخير لمنتخب إيطاليا الذين استحقوا الفوز بعد مباريات قوية تألقوا خلالها من أول البطولة، وتغلبهم في دور الـ 8 على منتخب بلجيكا القوي.

مباراة إيطاليا وأسبانيا

 

وأصبح منتخب إيطاليا المرشح الأقوى للحصول على اللقب سواء قابل في النهائي انجلترا المتحفزة والمدججة بنجومها الكبار، بينما يثق المنتخب الإيطالي في روح - الجرينتا - التي يمتلكها لاعبوه.

 

ما علاقة مونيكا بيلوتشي بالبطولة 

لا علاقة وثيقة بين مونيكا بيلوتشي - المرأة الأجمل في العالم - وبين بطولة الأمم الأوروبية 2020 سوى أنها تنتمي لإيطاليا التي ستلعب في النهائي.

 

لكن مونيكا بيلوتشي حسناء الزمن وأيقونة الجمال الإيطالي، دائمًا ما يتردد اسمها مع كل انجاز أو حدث ايطالي باعتبارها سفير لألوان وحضارة وفن إيطاليا الحديث.

 

الجماهير احتفت أمس بـ مونيكا بيلوتشي عقب ضربة جزاء جورجينيو التي أسكنها الشباك معلنا وصول إيطاليا إلى النهائي، ليفاجئ الجميع باعتلاء بيلوتشي التريند إلى جانب المنتخب.

 

مونيكا تزاحم تريند المنتخب الإيطالي

مونيكا بيلوتشي تصدرت أمس غلاف مجلة فوغ إيطاليا مع ابنتها ديفا البالغة من العمر 16 عامًا.

 

واحتفى جمهور ومتابعو مونيكا بظهورها مع ابنتها على غلاف المجلة بإطلالة مبهرة وصورة رائعة من الجمال، حيث علق الكثيرون بأن النجمة العالمية لا يتغير جمالها مع الزمن.

 

وتفاجأ الجمهور بالشبه الكبير بين مونيكا بيلوتشي وإبنتها ديفا، التي توقع كثيرون أن تحذوا حذو أمها وتصبح نجمة شهيرة هي الأخرى.

    

منتخب إيطاليا مونيكا بيلوتشى بطولة كأس الأمم الأوروبية إيطاليا نهائي كأس الأمم الأوروبية

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المساواة بين الجنسين

دراسة : الأسماك أصبحت مدمنة بسبب إلقاء الأدوية في المراحيض

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE

باقة 600 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر موديلات 2021 | صور

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7 -7-2021

الولايات المتحدة تندم على الانسحاب السريع من أفغانستان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. نهلة الحوراني تكتب : القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ