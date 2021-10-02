أخبار السيارات| أحدث أسعار كيا سبورتاج موديل 2022.. صنعت للرؤساء.. مرسيدس S CLASS " الشبح " 1995.. مقارنة شاملة بين ام جي 5 ورينو لوجان 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تحظى شركة هيونداي الكورية الجنوبية داخل السوق المصري بسمعة طيبة خاصةً المستعمل منه، و من بين أبرزها اصداراتها أكسنت RB موديل 2015، ذات المفهوم الإعتمادي الذى يوفر قيمة مقابل سعر.

سيطرت شركة مرسيدس العريقة بشكل كبير على الأسواق العالمية والمحلية خلال حقبة التسعينيات، بفضل طرازها الشهير S CLASS موديل 1995، صاحبة لقب " الشبح "، التي خصصت وصنعت للرؤساء والزعماء، فكانت أفضل مثال على القوة و الرفاهية، بالإضافة لرحابة مقصورتها الداخلية، ولا زالت حتي اللحظة متواجدة بقوة فى سوق المستعمل.

يشهد السوق المصري للسيارات منافسة شرسة فى فئة السيدان بين كلا السيارتين، كيا جراند سيراتو وتويوتا كورولا موديلات 2022 ، حيث تجد هذه الفئة اقبالاً كبيراً من المستهلكين، بفضل تقديم العديد من التجهيزات والمواصفات الفنية لجذب أكبر عدد ممكن لشرائها.

عرف عن سيارات العملاق البافاري التسارع و الانطلاق بقوة بين المنافسين، لذلك تحظى سيارات BMW بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، ومن بين إصداراتها المميزة فى السوق الكويتي للسيارات، بي ام دبليو M5 موديل 2021.

تعتبر النسخة أودي Q8 واحدة من الاصدارات القوية للصانع الألماني العريق بالأسواق العالمية و العربية من فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتى داخل السوق الإماراتي بحضور قوي من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

حالة من المنافسة القوية ظهرت مؤخراً بالسوق المصري للسيارات بين سيارتين “سيدان” لهما مكانة مميزة لدي الكثيرين، و هما رينو لوجان وام جي 5 موديلات 2022، بفضل المواصفات المتقاربة و التجهيزات المتنوعة التى توفرها كل سيارة منهما.

سيارة كيا سبورتاج تمتلك رصيداً كبيراً داخل السوق المصري للسيارات، من خلال سنوات قدمت فيها السيارة عدة أجبال حظت بقول عدد كبير من المستهلكين، و ها هي تظهر من جديد من خلال موديل 2022 عبر 5 فئات من التجهيزات، فسيارة سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الكورية من فئة الكروس أوفر.