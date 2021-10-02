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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث أسعار كيا سبورتاج موديل 2022.. صنعت للرؤساء.. مرسيدس S CLASS " الشبح " 1995.. مقارنة شاملة بين ام جي 5 ورينو لوجان 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

سوق المستعمل..سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2015 | صور

 

تحظى شركة هيونداي الكورية الجنوبية داخل السوق المصري بسمعة طيبة خاصةً المستعمل منه، و من بين أبرزها اصداراتها أكسنت RB  موديل 2015، ذات المفهوم الإعتمادي الذى يوفر قيمة مقابل سعر.

 

سوق المستعمل.. صنعت للرؤساء.. مرسيدس S CLASS " الشبح " موديل 1995 | صور

سيطرت شركة مرسيدس العريقة بشكل كبير على الأسواق العالمية والمحلية خلال حقبة التسعينيات، بفضل طرازها الشهير S CLASS موديل 1995، صاحبة لقب " الشبح "، التي خصصت وصنعت للرؤساء والزعماء، فكانت أفضل مثال على القوة و الرفاهية، بالإضافة لرحابة مقصورتها الداخلية، ولا زالت حتي اللحظة متواجدة بقوة فى سوق المستعمل.

 

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين كيا جراند سيراتو وتويوتا كورولا موديل 2022

يشهد السوق المصري للسيارات منافسة شرسة فى فئة السيدان بين كلا السيارتين، كيا جراند سيراتو وتويوتا كورولا موديلات 2022 ، حيث تجد هذه الفئة اقبالاً كبيراً من المستهلكين، بفضل تقديم العديد من التجهيزات والمواصفات الفنية لجذب أكبر عدد ممكن لشرائها.

 

كل ما تريد معرفته عن بي ام دبليو M5 موديل 2021 في الكويت | صور

عرف عن سيارات العملاق البافاري التسارع و الانطلاق بقوة بين المنافسين، لذلك تحظى سيارات BMW بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، ومن بين إصداراتها المميزة فى السوق الكويتي للسيارات، بي ام دبليو M5 موديل 2021.

 

تعرف على سعر ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في الامارات |صور

تعتبر النسخة أودي Q8 واحدة من الاصدارات القوية للصانع الألماني العريق بالأسواق العالمية و العربية من فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتى داخل السوق الإماراتي بحضور قوي من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

 

أيهما أفضل..مقارنة شاملة بين ام جي 5 ورينو لوجان موديلات 2022 | صور

حالة من المنافسة القوية ظهرت مؤخراً بالسوق المصري للسيارات بين سيارتين “سيدان” لهما مكانة مميزة لدي الكثيرين، و هما رينو لوجان وام جي 5 موديلات 2022، بفضل المواصفات المتقاربة و التجهيزات المتنوعة التى توفرها كل سيارة منهما.

 

أحدث أسعار كيا سبورتاج موديل 2022 | صور

سيارة كيا سبورتاج تمتلك رصيداً كبيراً داخل السوق المصري للسيارات، من خلال سنوات قدمت فيها السيارة عدة أجبال حظت بقول عدد كبير من المستهلكين، و ها هي تظهر من جديد من خلال موديل 2022 عبر 5 فئات من التجهيزات، فسيارة سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الكورية من فئة الكروس أوفر.

اخبار السيارات اخبار السيارات هيونداي مرسيدس

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