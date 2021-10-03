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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم

واتساب
واتساب

انتشرت الكثير من التقارير خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على “53 هاتفًا ذكيًا”، مما يثير قلق معظم الأشخاص من عشاق تطبيق الدردشة الأشهر حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع “independent”، تعد التقارير الجديدة ليست سوى الأحدث في سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن واتساب على وشك التوقف عن العمل على الهواتف القديمة عند وصول الموعد النهائي المفترض في 1 نوفمبر المقبل. 

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حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم
 

من المقرر أن تفقد العديد من الأجهزة الوصول إلى تطبيق واتساب قريب، حيث بعض الهواتف المدرجة في تلك القائمة المكونة من 53 جهازا تعمل بإصدارات أنظمة تشغيل قديمة جدا، اعتبارًا من من تاريخ الأول من نوفمبر، لن توفر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق دعم خدمة المراسلة على بعض الهواتف القديمة، ولكنه لا يؤثر على عدد الهواتف الأخرى بل ستحتاج فقط إلى ترقية نظام التشغيل.

وتشير العديد من التقارير على صفحة دعم واتساب، إلى أن المستخدمين بحاجة إلى أن يكون لديهم على الأقل إصدار أندرويد 4.0.4 أو iOS 10 من آبل، حيث أن أي إصدار سابق سوف يكون غير مدعومة من واتساب في نهاية المدة المقررة، وبالتالي قد يفقد بعض الأشخاص اتصالهم بالخدمة ، كما ادعى.

وقد تمت إضافة هذا القيد إلى صفحة واتساب على نظام آبل iOS في وقت ما في شهر مارس من هذا العام، حيث أن القائمة المفترضة لـ 53 هاتفًا كبيرة، فهو يشمل الهواتف التي كانت شائعة على نطاق واسع عند شرائها، مثل أجهزة iPhone القديمة ومجموعة من أجهزة سامسونج جلاكسي: 

أجهزة آيفون 

 

iPhone 6
iPhone 6S plus
iPhone SE

هواتف سامسونج
 

Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2


هواتف شركة LG
 

Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 II
Optimus L5 Dual
Best L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Best L7 II
Optimus F6, Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Best L4 II
Best L2 II
Optimus Nitro HD
Optimus 4X HD
Optimus F3Q


هواتف ZTE

ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
 

هواتف سوني Sony

Xperia Miro
Xperia Neo L
Xperia Arc S
Huawei
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
 

هواتف أخرى
 

Alcatel
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Run F1
THL W8

لذا ينصح واتساب الملايين من المستخدمين حول العالم، بضرورة التبديل إلى جهاز مدعوم أو حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك قبل الأول من نوفمبر المقبل. 

واتساب توقف واتسآب دعم واتساب WhatsApp الهواتف القديمة

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