انتشرت الكثير من التقارير خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على “53 هاتفًا ذكيًا”، مما يثير قلق معظم الأشخاص من عشاق تطبيق الدردشة الأشهر حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع “independent”، تعد التقارير الجديدة ليست سوى الأحدث في سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن واتساب على وشك التوقف عن العمل على الهواتف القديمة عند وصول الموعد النهائي المفترض في 1 نوفمبر المقبل.

حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم



من المقرر أن تفقد العديد من الأجهزة الوصول إلى تطبيق واتساب قريب، حيث بعض الهواتف المدرجة في تلك القائمة المكونة من 53 جهازا تعمل بإصدارات أنظمة تشغيل قديمة جدا، اعتبارًا من من تاريخ الأول من نوفمبر، لن توفر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق دعم خدمة المراسلة على بعض الهواتف القديمة، ولكنه لا يؤثر على عدد الهواتف الأخرى بل ستحتاج فقط إلى ترقية نظام التشغيل.

وتشير العديد من التقارير على صفحة دعم واتساب، إلى أن المستخدمين بحاجة إلى أن يكون لديهم على الأقل إصدار أندرويد 4.0.4 أو iOS 10 من آبل، حيث أن أي إصدار سابق سوف يكون غير مدعومة من واتساب في نهاية المدة المقررة، وبالتالي قد يفقد بعض الأشخاص اتصالهم بالخدمة ، كما ادعى.

وقد تمت إضافة هذا القيد إلى صفحة واتساب على نظام آبل iOS في وقت ما في شهر مارس من هذا العام، حيث أن القائمة المفترضة لـ 53 هاتفًا كبيرة، فهو يشمل الهواتف التي كانت شائعة على نطاق واسع عند شرائها، مثل أجهزة iPhone القديمة ومجموعة من أجهزة سامسونج جلاكسي:

أجهزة آيفون

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

هواتف سامسونج



Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2



هواتف شركة LG



Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q



هواتف ZTE

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo



هواتف سوني Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2



هواتف أخرى



Alcatel

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

لذا ينصح واتساب الملايين من المستخدمين حول العالم، بضرورة التبديل إلى جهاز مدعوم أو حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك قبل الأول من نوفمبر المقبل.