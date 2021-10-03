مفاجأة.. الغندور : موسيماني سبب استبعاد أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر|فيديو

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، سبب استبعاد ثنائي “الأحمر” محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال خالد الغندور في مقطع فيديو عبر قناته على موقع “يوتيوب”: موسيماني سبب استبعاد أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر، لأن موسيماني قال عقب مباراة إنبي أن مستوى أفشة ومحمد شريف تراجع في الفترة الأخيرة، مبديا استغرابه من مستوى الثنائي".

تابع :" حدث تواصل بين موسيماني وكيروش، ومن الواضح أن كيروش غير مقتنع بـ أفشة ومحمد شريف، أو أن مستوى الثنائي لن يفيد منتخب مصر في الوقت الحالي".

أشار خالد الغندور :" في النهاية منتخب مصر أهم من أي لاعب".

وقرر كارلوس كيروش استبعاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.



وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.