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برلمان

برلماني سابق: تحقيق الرقابة على فواتير البضائع الجمركية أهم فوائد تسجيل الشحن المسبق

البرلماني السابق
البرلماني السابق طلعت خليل

ثمن عضو مجلس النواب السابق، طلعت خليل، جهود مصلحة الجمارك الخاصة بتطوير آليات العمل، وذلك من خلال استحداث نظم العمل بشكل تكنولوجي، لا سيما في ظل اتجاه الدولة لإحلال الرقمنة في جميع المؤسسات والقطاعات.

 

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نظام تسجيل الشحنات المسبق الذي بدأت الجمارك في تطبيقه بالفترة الراهنة سيحقق العديد من المكاسب سواء للمواطنين أو الدولة، مؤكدا أن هذا النظام سيعمل على إحداث حوكمة ورقابة قوية على الفواتير الجمركية ومعرفة الأسعار الحقيقية للبضائع.

 

وأضاف البرلماني السابق، أن جميع الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الجمارك تأتي تطبيقا لبنود قانون الجمارك الجديد، علاوة على مجابهة حدوث أي نوع من التهرب الجمركي من حيث سداد الضريبة.

 

واختتم: “تجربة جديدة ستعزز من أداء المنظومة الجمركية بشكل عام، علاوة على كونها تعد أبرز أوجه التيسير على المواطنين”.

 

الجمارك : تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات

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جاء ذلك بعد أن طبقت مصلحة الجمارك المصرية فعليا على مستوى الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولى؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، والتي تستهدف وزارة المالية عدم السماح بالافراج عن أي شحنة من الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بدون تسجيلها أو معروف بياناتها.

 

وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تستهدف تبسيط عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات بغرض القضاء على حالات التهريب الجمركي بما يدعم حركة التجارة الدولية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، حيث تم الانتهاء فعليا من 95% من منظومة "نافذة"، وهي منصة رقمية لعمليات الإفراج الجمركي المميكن عن البضائع والشحنات الصادرة والواردة عبر المنافذ والموانئ الجمركية؛ بالتعاون مع أكثر من 10 جهات حكومية أبرزها "الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، هيئة أمن الموانئ، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، مصلحة الضرائب المصرية، هيئة تنمية الصادرات وغيرها".

 

وأضاف "الغتوري"، في تصريحات له، أنه تم بالفعل تسجيل ٢٥٠٠ شركة نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة  بمنظومة ACI  خلال الـ 5 أشهر الأخيرة بالاضافة لوصول عدد الحسابات الإلكترونية إلى 18 ألف حساب وتسجيل 26 ألف شركة عبر منصة Cargox.

 

وكشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له، عن وجود استعدادات لدي المصلحة للتيسير على المتعاملين مع "الجمارك" باعتباره تكليفا رئاسيا بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

 

وأوضح " الغتوري" أن المصلحة ستمنح إعفاءً بنسبة 30% على الرسوم المقررة عند الاشتراك في منظومة الـ ACI في الفترة من 1 حتى 15 من سبتمبر الجاري بعد فرض خصم بنسبة 50% خلال أغسطس الماضي، بالإضافة لفرض خصم بنسبة ٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر الحالي.

 

وتم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».

 

في سياق متصل، أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارا، بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمصلحة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث تقوم الغرفة على مدار 24 ساعة  بمتابعة المنظومة الجديدة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي المصلحة والشركة ويمكن للغرفة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها. 

 

وقال "الغتوري" إنه تم تكليف فريق العمل من الغرفة الرد على جميع التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، ودراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة، بالإضافة للعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل.

 

وتقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه، وذلك اعتبارا 25 سبتمبر الماضي حتى 24 من أكتوبر الجاري.

 

 

الجمارك الرقمنة تسجيل الشحنات المسبق الفواتير الأسعار

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