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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة لتطعيم العاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها ضد فيروس كورونا

حملة تطعيم بالقابضة
حملة تطعيم بالقابضة للمطارات

نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة تطعيم للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ضد فيروس كورونا، تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وفي اطار الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة الفيروس المستجد. 


شهد اليوم الأول للحملة اقبال كبير من العاملين  بالشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية و شركاتها التابعة حيث تم  تطعيم العاملين المسجلين بقوائم طلبات الحصول علي اللقاح  بكلاً من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية و شركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية  ونادي ايروسبورت و ذلك بمقر الشركة القابضة للمطارات وبنادي ايروسبورت، بالاضافة الي وجود حملة تطعيم بالايرمول.

وتأتي تلك الحملة في اطار التيسير علي العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد و لتفعيل خطة الدولة بتطعيم كافة العاملين و من المقرر أن تستمر الحملة علي مدار الأسبوع الجاري علي ان يتم الإعلان عن الجرعة الثانية في موعدها .

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