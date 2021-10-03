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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيحبوا السكين كير .. هدايا يفضلها مواليد برج الميزان

برج الميزان
برج الميزان

يحتفل مواليد برج الميزان بأعياد ميلادهم من يوم 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، وهم شخصيات تمتاز بالعقلانية الشديدة، والنظام والعدل والتوازن وحب الخير للآخرين.

ويقف أصدقاء برج الميزان حائرين في أعياد ميلادهم بسبب شراء الهدايا الخاصة بهم، لذلك نستعرض مجموعة من الهدايا القيمة والبسيطة لشرائها لبرج الميزان.

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هدايا برج الميزان

وفقًا لموقع refinery29 يمكنك معرفة ماذا تقدم لمولود الميزان في عيد ميلاده ؟

1- تي شيرت 

يعشق مواليد برج الميزان وخاصة الرجال منهم شراء التيشيرتات الأنيقة ذات الألوان الهادئة.

2- برفان 

يميل مواليد برج الميزان استنشاق الروائح العطرة باللافندر، فتكون تلك الهدية مثالية جدا لهم.

3- اسكارف 

ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يمكنك شراء السكارف والكوفية لمواليد الميزان.

4- مجموعة العناية بالبشرة

تهتم فتيات برج الميزان ببشرتهن خاصة مع تغيير الفصول، لذلك تقديم مجموعة العناية بالبشرة من الهدايا المفضلة لهن.

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