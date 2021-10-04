أزمة انتخابات نادي الزمالك.. متحدث الشباب والرياضة يكشف آخر التطورات

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، وقف فتح باب الترشيح لانتخابات نادي الزمالك، مؤكدا أن نادي الزمالك اخد اهم أندية مصر عبر التاريخ.



وأكد محمد فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة المختصة بالانتخابات رائت أن هناك أجراءات خطأ وبالتالي قررت بطلان فتح الباب، مشير الي أنه هناك عضويات لم تدفع ولابد من تنقية العضويات.



وتابع محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه الدولة حريصة أن الانتخابات تتم بشكل صحيح تحقيق للعدالة والشفافية، مستدركا أن نادي الزمالك هام جدا في مصر ولابد من أن يكون كل شيء فيه مضبوط.



وأكمل محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الجهة الإدارية وجدت هناك قصور وبناءا عليه لم يفتح باب الترشيح، مشير الي أن المشكلة الموجود حاليا تدخل الانتخابات في نفق مظلم.



وتابع محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نريد أن تتم الانتخابات بشكل سليم وان يكون للنادي الزمالك مجلس منتخب، لافتا إلى أن تم تأجيل موضوع الانتخابات لما بعد تنقية العضويات وبالتحديد في يوم ٣١ أكتوبر.

