محافظ أسيوط: إزالة 478 حالة تعد واسترداد 533 فدانا و40 ألف متر

خلال الموجة الـ 18 للازالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في حق الشعب وتنفيذ الازالات للتعديات على الأراض الزراعية واراض املاك الدولة والتي لم يتم تقديم طلبات تقنين وضع اليد لها أو غير الجادين منهم.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم استرداد 533 فدان و21 قيراط و 14 سهم أراض زراعية فضلاً عن 40 ألف و600 متر مربع مباني خلال تنفيذ إزالة لـ 478 حالة إجمالي التعديات التي تم إزالتها بمراكز وقرى المحافظة حتى الآن ضمن حملات الموجة الـ 18 للازالات وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإستكمال الجهود للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.



وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة لفرض هيبة الدولة على أراضيها والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة وإستعادة واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها والتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتاً إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة لتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لإستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.