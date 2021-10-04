رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: الاستعدادات جارية على قدم وساق للعام الدراسي الجديد.. والأنشطة الطلابية هدف أساسي يوازي الدراسة الأكاديمية

رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية:

لابد أن تقوم جميع الجامعات بنشر وعي الأنشطة الطلابية من الاسبوع.

الأنشطة الطلابية تعد بوابة التنمية لممارسة الطلاب شتى هواياتهم.

يجري حاليًا تطعيم الطلاب ضمن المرحلة الثالثة.

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات الأهلية ، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا للمناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

فالأنشطة الطلابية فى الجامعات لا غنى عنها، فهى التى تمكن الطلاب من ممارسة هواياتهم والتعبير عن ذاتهم، وتكوين شخصيتهم وصقلها بالمهارات المختلفة، وتفريغ الطاقة السلبية بداخلهم، فضلا عن تنمية قدراتهم، وشغل أوقات فراغهم، وبالرغم من الظروف التى تشهدها البلاد فى وقتنا الحالى من انتشار فيروس «كورونا» وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للوقاية منه، فإن الجامعات لن تتوقف عن ممارسة الأنشطة الطلابية، ولكنها ستتخذ آليات ووسائل جديدة تستطيع من خلالها ممارسة الأنشطة الطلابية مع بدء العام الدراسى الجديد.

والأنشطة الطلابية في الجامعات تركز على أن تجعل الطالب هو محورها الرئيسي وهدفها المنشود، فتحقيق الجوانب الإيجابية في حياة الطالب هو هدف أساسي يوازي الدراسة الأكاديمية.

أكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، أن الأنشطة الطلابية في الجامعات تعد بوابة التنمية التي تمكن الكثير من الطلاب من ممارسة شتى هواياتهم، لأنها تهدف إلى تشكيل مجموعة واسعة من البرامج الإيجابية التي تعزز تحقيق أهداف محددة بهدف تنمية شخصية الطالب وتنمية قدراته، وشغل أوقات فراغه، وتأهيله لسوق العمل بعد التخرج، فضلًا عن إثراء الوعي الأدبي والعلمي والثقافي والفني.

وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية في جميع ومختلف المجالات، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على إعداد وتنمية الطلاب ليس على مستوى الدراسة فقط ولكن فى العديد من المجالات.

وأضاف الدكتور أشرف سعد حسين، أن جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية حريصة على جعل طلابها يقومون بممارسة الرياضيه ونشر الوعي الرياضي داخل حرم الجامعة لذلك قامت الجامعة بتطوير واهتمام شامل للملاعب الرياضية والصالات المغطاة لاستقبال أنشطة الطلاب على مدار العام الدراسي الجديد.

واشار رئيس جامعة الملك سلمان، إلى أنه مع بدء العام الدراسي لابد أن تقوم جميع الجامعات بنشر الوعي من خلال الاسبوع الاول بحيث يكون هناك خطة رياضية يتنافس فيها الطلاب من خلال الألعاب الرياضية والجماعية.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الطلابية أمام الطلاب، والتشديد على الالتزام والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لتطبيق الأنشطة الطلابية بما لا يتعارض مع فيروس كورونا وإجراءات مواجهته.

ونوه "حسين" بأن الاتحاد الرياضي للجامعات له دور هام جدا في دعم الرياضة بالجامعات من خلال أنشطته المختلفة.

وتابع الدكتور أشرف سعد، إن لهذه الانشطة أهمية كبيرة في تطوير الطلاب واكسابهم مهارات جديدة تواكب تطورات العصر، وتساعدهم خلال العملية التعليمية، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وعلى صعيد آخر حرصت الجامعات المصرية بجميع كلياتها وقطاعاتها المختلفة، على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا كوفد 19، وذلك لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بأمان ودون خوف وقلق خطر الاصابة، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في قاعدة التطعيمات، خاصة أن الفترة الفترة الماضية تم تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية المختلفة والمستشفيات التي تم تخصيصها للعزل.

وكشف الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة «شرم الشيخ، الطور، ورأس سدر»، عن أن الاستعدادات جارية على قدم وساق للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى انتهاء الاستعدادات وزيادة عدد من البرامج والكليات العلمية التي تتماشى وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يسهم في إخراج كوادر بشرية متميزة تواكب متطلبات العصر الحديث.

أعضاء هيئة التدريس خط الدفاع الأول

وأعلن الدكتور أشرف سعد حسين، عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة بما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع، موضحًا أنه تم توفير اللقاحات لكل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم خط دفاع أول، وأنه سيتم تطعيم الطلاب عند توفر اللقاحات بشكل يسمح وخاصة الطلاب تحت سن الـ 18.

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين، أن تطعيم المعلمين وكوادر الجامعات يسهم بشكل كبير في عودة العملية التعليمية لطبيعتها، وكذلك الحضور الفعلي للحصص المدرسية، والتعامل المباشر مع الطفل، وانتظام الدراسة من العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك بعد توقفها لمدة عام بأكمله، حفاظًا على حياة أرواح الطلبة والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تواصل تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية الخاصة بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجري حاليًا تطعيم الطلاب ضمن المرحلة الثالثة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين.

وتابع الدكتور أشرف سعد، أن حياة الطلاب لا ينبغي أن تكون محددة فقط في الدراسة أو في استذكار الدروس، سواء في المدرسة أو في الجامعة، فالأنشطة الطلابية أيًا كان نوعها خلال رحلتك الدراسية بالجامعة من أهم الأشياء التي عليك الإشتراك بها أو تجربتها.

وبينما ما يسمى باختبارات القبول في الجامعات والتي تختبر مدى كفائتك للدراسة الجامعية بشكل عام أو قياس مدى استعدادك لدراسة تخصص معين أيضًا.

أعلن الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن استكمال اختبارات القبول لطلاب شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والباقي لليوم الثاني من طلبة الشهادات المعادلة اليوم 4/10/2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ولجنة التنسيق العليا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تلقت طلبات الالتحاق من طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى ذلك، تمكن الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المماثلة خلال السنوات الخمس السابقة من التقدم من خلال إدارة الوافدين، بالإضافة إلى فتح الباب للتقدم للدبلومات في تخصصات التمريض، والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة في جامعة الملك سلمان الدولية.