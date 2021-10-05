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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس.. تعرف على آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية بقسم اللغة الإنجليزية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، عن أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة.

 

وأوضح الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب الذين تم قبولهم التوجه إلى الكلية لسداد المصروفات الدراسية المقررة إلكترونياً عن طريق حساب الطالب علي نظام جامعة عين شمس الإلكتروني (UMS) وذلك حتي اليوم الثلاثاء.

 

جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس كان وافق بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط على قرار مجلس كلية التجارة علي تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بالكلية بحيث يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية كلغة أولى 65% إذا كانت اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى، وأن يكون  75% إذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.


ولمعرفة الأسماء يرجي زيارة الرابط التالي  اضغط هنا.

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توصيات اليوم العلمى لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس

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انتهاء أعمال التنسيق الداخلي بآداب عين شمس لطلاب المرحلة الأولى والثانية

الجدير بالذكر انتهت اليوم بنجاح فعاليات التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الذي بدأ من الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ حتى  اليوم .

 

تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ،الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.


وأعرب الدكتور مصطفى مرتضى عن سعادته بروح المشاركة الطلابية والتطوع من جانب مجلس اتحاد الطلاب والأسر الطلابية في دعم الطلاب الجدد بالمعلومات والخبرات التي تساعدهم على اختيار الأقسام المناسبة في خطوة كتابة الرغبات بما يتوافق وشروط كل قسم ، وكذلك إرشادهم واطلاعهم على خطوات التنسيق وتذليل كل الصعاب والحد من الزحام وتنظيم توافد الطلاب في جميع مراحل التسجيل وتسديد الرسوم والمصروفات وإجراء الكشف الطبي لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
كما أشار " مرتضى " إلى أن نتيجة  التنسيق الداخلي سوف تعلن في أقرب وقت ممكن على الصفحة الرسمية للكلية على  موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وبهذه المناسبة قامت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب  بتكريم مجلس اتحاد طلاب الكلية وعلى رأسهم الطالب محمد حمدي رئيس الاتحاد  والطالبة روضة العجمي نائبة رئيس الاتحاد طلاب الأسر لدورهم الفعال في المشاركة الطلابية، حيث يستفيد الطلاب الجدد من خبرات من هم أكثر خبرة وأكبر سنا بالفرق الدراسية بأقسام الكلية المختلفة ، وتسلم أمناء الأسر الطلابية شهادات التقدير نيابة عن أعضاء الأسر، بالإضافة إلى تكريم الفريق الإعلامي الطلابي المتميز.

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري قسم اللغة الإنجليزية اسماء الطلاب المقبولين نتيجة اسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الإنجليزية

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