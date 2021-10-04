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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة TUI الألمانية تلغي رحلاتها إلي فلوريدا والمكسيك وتونس.. اعرف السبب

TUI
TUI

ألغت شركة توي ايه-جي "TUI" الألمانية، اليوم الاثنين، رحلاتها السياحية إلى فلوريدا والمكسيك وتونس، بعد استمرار حالة التخبط حول قواعد السفر الدولي في ظل جائحة فيروس كورونا.

 

وتقوم الشركة الألمانية، بمراجعة برنامج رحلاتها تماشياً مع تحديثات الحكومة، وأكد الآن أنه سيتم إلغاء المزيد من الرحلات خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

 

وألغت TUI، رحلاتها السياحية إلى فلوريدا والمكسيك وتونس في أخر بيان لها، حتى 31 أكتوبر.

 

وسيتم إزالة قائمة البلدان الخضراء والحمراء، واستبدالها بنظام جديد من مستويين اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد تحديث الحكومة البريطانية قواعد السفر في المملكة المتحدة.

 

واعتبارًا من اليوم، لن يُطلب من العملاء الذين تم تطعيمهم بالكامل إجراء اختبار ما قبل المغادرة إلى إنجلترا، وفي وقت لاحق في أكتوبر، سيتم استبدال اختبار PCR في اليوم الثاني باختبار التدفق الجانبي.

 

وستنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يسافرون مع والديهم الذين تم تطعيمهم.

 

وسيتم تذكير المسافرين بأن الوجهات سيكون لها متطلبات دخول خاصة بها والتي قد تختلف من بلد إلي أخر، ونصحت TUI عملائها بالتحقق من قوانين البلد الذي يسافرون إليه.

جائحة كورونا تونس المملكة المتحدة كورونا الحكومة البريطانية كورونا فلوريدا الألمانية

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