الفنانة نادين: الفن ليس وظيفة ويمكن ممارسته بجانب الدراسة

قالت الفنانة نادين ، إنه تم اختيارها عندما كانت طفلة فى أغنية "سكر قراقيش" تخص المولد الشريف من نادي الشمس ، موضحة أن لديها ٣ أبناء بنتين وولد كلهم يمارسون هوايات وفن .

وأضافت نادين خلال استضافتها ببرنامج مساء دى إم سي ، عبر فضائية دى إم سي ، أشعر أن الفن ليس وظيفة ويمكن ممارسته بجانب الدراسة ووظيفة أساسية لذا أشارك بناتى فى فيديوهات التيك توك ، معلقة :"بموت فى الهيافة" .

وأشارت إلي أنها تربي أولادها بمرونة من خلال احترام حريتهم ومحاولة اقناعهم ، مؤكدة أنها تعمل مدير إدارة بإحدى المدارس .

وأوضحت أن كل الهموم تزول من الرياضة لذا أنصح أى شخص لديه ضغوطات أن يمارسها دون تفكير ، منوهة إلي أنها أصبحت تمارس رياضة اليوجا لإن بها جانب روحانى .