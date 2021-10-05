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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنانة نادين: الفن ليس وظيفة ويمكن ممارسته بجانب الدراسة

الفنانة نادين
الفنانة نادين

قالت الفنانة نادين ، إنه تم اختيارها عندما كانت طفلة  فى أغنية "سكر قراقيش" تخص المولد الشريف من نادي الشمس ، موضحة أن لديها ٣ أبناء بنتين وولد كلهم يمارسون هوايات وفن .

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وأضافت نادين خلال استضافتها ببرنامج مساء دى إم سي ، عبر فضائية دى إم سي ،  أشعر أن الفن ليس وظيفة ويمكن ممارسته بجانب الدراسة ووظيفة أساسية لذا أشارك بناتى فى فيديوهات التيك توك ، معلقة :"بموت فى الهيافة" .

وأشارت إلي أنها تربي أولادها بمرونة من خلال احترام حريتهم ومحاولة اقناعهم ، مؤكدة أنها تعمل مدير إدارة بإحدى المدارس  .

وأوضحت أن كل الهموم تزول من الرياضة لذا أنصح أى شخص لديه ضغوطات أن يمارسها دون تفكير ، منوهة إلي أنها أصبحت تمارس رياضة اليوجا لإن بها جانب روحانى .

الفنانة نادين أغنية سكر قراقيش الفن الدراسة المدارس

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