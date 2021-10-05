عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تحتل المركز الـ 72 في التصنيف العالمي للتنس

صدى البلد

احتلت ميار شريف نجمة التنس العالمية المركز ال ٧٢ في التصنيف العالمي للتنس برصيد ١٠١٤ نقطة متقدمة ٢٤ مركز عن التصنيف الاخير عقب فوزها بلقب بطولة المانيا الدوليه بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.

وتعد ميار شريف أول مصرية تصل لنهائي  مباراة سيدات فى بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس، لتصبح ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة فى العالم.


أبدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية العالمية، فخرها وسعادتها بعدما احتلت المركز 74 عالميًا؛ عقب تتويجها ببطولة كارلسروه المفتوحة بألمانيا، قائلة: "أشعر أن حلمي في التنس بيتحقق، وأهلي ورا ضهري وفخورين بيَّا، واحنا عيلة مجانين في حب التنس من واحنا صغيرين، وكلنا بنلعب تنس".

 

وأضافت ميار شريف، في مقابلة بالفيديو كونفرانس، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السفر للخارج كان موضوع صعب اني ابعد عن اهلي ولكن هم كانوا بيحلموا إن حد من بناتهم يحترف اللعبة، مؤكدة أنها كبرت بالحلم ده واستطاعت أن تحوله لحقيقة.

 

وعن علاقتها بالنجم العالمي محمد صلاح، ردت قائلة: "علطول نتبادل رسائل المباركة بإنجازات مصر، واستشيره في حاجات كتير ومتواضع جدا ويساعد علطول، ولا يبخل عن طلب أي شخص يلجأ اليه.

محمد صلاح ميار شريف بطلة التنس القاهرة والناس إيطالي ألماني

موضوعات متعلقة

نائبة التنسيقية تشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب بالكويت

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021 ..الكليات المتاحة وموعد غلق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

نيو الصينية تضم لفريقها مصممين من جاجوار وجنرال موتورز وسيات

احذروا منها.. شابة تجري جراحة عاجلة بسبب ارتدائها ملابس ضيقة

فخر أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الزمالك 95 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

المدينة الأولى في العالم لإخفاء "الأموال القذرة" بعد تسريبات باندورا

حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة.. أزهري يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخفيض رسوم كورونا .. 8 قرارات مهمة من الحكومة اليوم

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

بعد واقعة مقر تحت الأرض.. إجراءات رادعة من التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

فيديو

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ