وزير الطيران استقبله.. أمين عام الإيكاو الجديد للمنطقة يتسلم عمله بالقاهرة

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي عن منطقة الشرق الأوسط "الإيكاو"، اليوم في مكتبه بمقر وزارة الطيران المدنى، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية المعنية بمجال الطيران المدني .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشئون الدولية والاعلام، وممثل مصر الدائم بمجلس المنظمة وأمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء هنأ الطيار محمد منار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خوان كارلوس سالازار وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق خلال مسيرته العملية .

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى و منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو " فيما يخص الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة وأمن الطيران والتحديات والتأثيرات السلبية التى شهدها قطاع الطيران المدنى العالمى بسبب جائحه فيروس كورونا بالإضافة إلى دراسة آليات وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ الجهود المشتركة بين الجانبين وكذا الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء فى المنظمة وتبادل الخبرات فيما بينهم فى إطار خطة التطوير الشاملة التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى والوصول به إلى أفضل المستويات العالمية.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن هناك تعاوناً وثيقاً بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى من خلال تقديم الدعم الفنى والاستراتيجى فضلاً عن تبنى كافة المبادرات الصادرة من المنظمة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي واشتراك مصر ممثلة في سلطة الطيران المدنى المصرية فى جميع اللجان المؤثرة بالمنظمة .

وأشار وزير الطيران، إلى ان صناعة النقل الجوى تعد من أهم الصناعات فى العالم والتى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى وتابع أن الدولة المصرية تدعم هذا المرفق الحيوى الهام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية لقطاع الطيران المدنى المصرى.

وفى نفس السياق نقل خوان كارلوس سالازار رساله شكر وتقدير رئيس مجلس المنظمة والأعضاء و المكتب الاقليمى بالقاهرة وذلك لدور وزارة الطيران المدنى المصرى في رعاية ودعم المكتب الاقليمى للمنظمة بالقاهرة منذ عام ١٩٥٣ ، كما أشاد بالدور المحوري والرائد للوزارة فى مواجهة جائحه كورونا موضحًا أنها من أفضل الدول التى وضعت استراتيجية ممنهجة للتعامل مع القطاع في ظل هذه الجائحة.

وأثني على التطور الهائل الذى تشهده الدولة المصريه في جميع المجالات وبخاصه قطاع الطيران المدنى و الذى سوف يضعها فى مصاف أكثر الدول تطورا بصناعة النقل الجوى ،مثمناً دور مصر فى التنسيق و التعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التى تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي لسنوات طويله بالإضافة إلى حرص

وزارة الطيران على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأعضاء .

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