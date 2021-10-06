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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي : مصر أسقطت أسطورة إسرائيل "الجيش الذي لا يقهر"

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن  مصر استطاعت بعد أسابيع قليلة من هزيمة 1967 تكبيد اسرائيل خسائر فادحة في حرب الاستنزاف.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي” مصر، أنه بعد نكسة 1967، خرجت مظاهرات حاشدة ضد عبد الناصر والرئيس الراحل تعاطف معهم وأعلن تنحيه.

 

 الجيش كان مهتما باعادة الهيبة بعد نكسة 1967

وتابع مصطفى الفقي، أن الجيش كان مهتما باعادة الهيبة بعد نكسة 1967، عمل على التطوير الداخلي له من تحديث الأسلحة والخنادق.

وأشار المفكر السياسي إلى أن مصر أسقطت إسطورة إسرائيل "الجيش الذي لا يقهر"، مؤكدا أنه بعد نكسة 1967 استعد الجيش لحرب أكتوبر 1973 ولم تحدث  جرائم جنائية إطلاقا في مصر وكان الشباب سعيد جدا بخدمته العسكرية .

مصطفى الفقي مصر إسطورة إسرائيل الجيش الذي لا يقهر جرائم جنائية

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