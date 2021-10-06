بشير التابعي: لن يستطيع أحد محاسبة كيروش لو أخفق في مواجهة ليبيا

قال بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك الأسبق، إنه إذا لم يشارك محمد الشناوي في مباراة ليبيا القادمة لن يؤثر على أداء المنتخب، مؤكدا أن مستوى محمد أبو جبل متقارب معه.

وأضاف بشير التابعي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن منح محمد صلاح شارة القيادة؛ سيعطي ثقلا للمنتخب المصري، إضافة إلى أن انضمام المحترفين سيمنحه أفضلية.

وتابع بشير التابعي، أن محمد مجدي أفشه أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا، مؤكدا أن قرار استبعاده غريب، لكنه يعود إلى المدير الفني.

كيروش يجب أن يضع بصمته في مباراة ليبيا

وأشار لاعب نادي الزمالك الأسبق إلى أن كيروش يجب أن يضع بصمته بمباراة ليبيا منذ بدايتها والامر سيتوقف على أداء اللاعبين في المعلب.

وأكد لاعب نادي الزمالك الأسبق، أنه لن يستطيع أحد محاسبة كيروش حتى لو أخفق في مواجهة ليبيا، منوها إلى انه "لا يوجد مدرب يصنع فرقة في 10 أيام".