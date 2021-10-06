قاهر الساتر الترابي.. ملحمة نصر رجال حرب أكتوبر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، تقريرا بعنوان، ملحمة النصر.. رجال أكتوبر.



ووفقا للتقرير، تخرج المهندس باقي زكي يوسف، قاهر الساتر الترابي بجامعة عين شمس عام 1954، وقامت بإنتدابه القوات المسلحة للعمل فى مشروع السد العالي برتبة رائد عام 1964.



وكانت ذاكرة الدراسة والعمل ذخيرته لنصر حرب أكتوبر 1973، وزعمت إسرائيل أن خط برليف أقوي من أى محاولة لتدميره ولو بالقنابل الذرية، فلمعت فكرة قنبلة أكثر بساطة فى ذهن المقدم باقي، مستعيدا ذكريات العمل بالسد العالي، مستخدما طلمبات المياه لإزالة الرمال.



وقام بعرضها على قائده، فوصلت إلى رئيس الجمهورية فى غضون 12 ساعة، وخلال الحرب فتحت الفكرة 60 ثغرة فى 8 ساعات على طول القناة، ليعبر جيش مصر بوابة النصر، فأستحق باقي زكي نوط الجمهورية العسكرى من الدرجة الأولي فى عام 1974، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عند تقاعده برتبة لواء فى عام 1984.

