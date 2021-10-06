صاحبها يكون في ظل الرحمن..داعية الإسلامي يكشف عن فضل عظيم للصدقة

قال الدكتور صالح الشواف الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى أعطى فضلا كبيرا للصدقة لمن يتصدق، وقال في كتابه الكريم “الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانيةً، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وأضاف الشواف، خلال لقائه ببرنامج “مصر أحلى” عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “وفاء طولان”، أن الصدقة تحمي من غضب الله، وتغفر الذنوب والمعاصي والكبائر ، وصاحبها يكون في ظل الرحمن.

الصدقة تعالج الأمراض

وتابع صالح الشواف ، أن الصدقة تعالج الأمراض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “داووا مرضاكم بالصدقة”.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن لكل إنسان مهموم وحزين، ويعاني من المشاكل، عليه بذكر الله كثيرا، مؤكدا انه بذكر الله تنفك الكروب والعقد.