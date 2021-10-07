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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي نجع الخطبة شرق بـ الأقصر يطالبون بتغطية بالوعات الصرف الصحي

صدى البلد

استغاث سكان نجع الخطبة شرق التابعة إلى محافظة الأقصر ، فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد، بسبب المخاطر الناجمة عن عدم توافر أغطية لبالوعات الصرف الصحى وتركها مفتوحة ما يهدد حياة السكان والأطفال على وجه الخصوص.

 

وقال المواطن السيد محمد السيد فى رسالته: “يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية إضافة إلى أنها مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل”.

 

وأضاف: “هذه البالوعات مفتوحة بدون أغطية منذ مدة ما يشكل خطراً على صحة سكان المنطقة، خاصة الأطفال بسبب إمكانية سقوط أحد بداخلها”.

 

وطالب المسئولين بحل مشكلة بالوعات الصرف الصحى المكشوفة المرتفعة حفاظًا علي سلامة الموطنين ووسائل النقل الخاصة بهم والتى تعرضهم لكثير من المشاكل.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01066264999

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

محافظة الاقصر الحوادث وقوع العديد من الحوادث الصرف الصحى بالوعات الصرف الصحى

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