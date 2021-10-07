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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة تكشف سبب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين هو أفضل خطوة لصحتك العامة، على الرغم من أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.


ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض القلب والأوعية الدموية.


ومع ذلك، إذا وجدت أنك تكتسب وزناً بعد التخلي عن علب السجائر نهائياً، فاعلم أنك لست وحدك. فهناك أيضًا علم يدعم سبب حدوث ذلك لك. حيث تشير نتائج دراسة حديثة، الى ان الاعتماد على المخدرات والكحول قد يجعل عقلك يشتهي المزيد من الأطعمة المصنعة لأنها قد تملأ الفراغ الذي يوفره النيكوتين، وذلك حسبما أفاد التقرير الذي نشره موقع "eat this not that" الطبي المتخصص.


ومن أجل معرفة المزيد عن هذا الأمر قال الدكتور مصطفى العبسي مؤلف الدراسة الطبيب النفساني المرخص أستاذ قسم طب الأسرة وصحة السلوك الحيوي بكلية الطب بجامعة مينيسوتا "نظرنا في ما إذا كان انسحاب النيكوتين الحاد يزيد من تناول الوجبات السريعة (التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر) وكيف تشارك مستقبلات تخفيف التوتر في نظام المواد الأفيونية".


ونظر الباحثون إلى مجموعة من المدخنين وغير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا. وتم توجيه جميع المشاركين للإقلاع عن التدخين لمدة 24 ساعة، كما تم إعطاؤهم إما 50 مليغراما من النالتريكسون (دواء شائع الاستخدام لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية واضطراب تعاطي الكحول) أو دواء وهميا. وقد أشار الباحثون إلى أن سبب الدواء هو المساعدة في جعل مدخول السعرات الحرارية للمدخنين متوازناً إلى مستوى يتماشى مع مجموعة غير المدخنين.


ثم طُلب من المشاركين الاختيار من بين مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة؛ التي تتكون من خيارات مغذية وغير صحية. وقد كشفت الدراسة أن المدخنين الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء كانوا أكثر عرضة للوصول إلى خيارات الوجبات الخفيفة غير الصحية مقارنة بغير المدخنين في المجموعة.


وفي هذا الاطار، قال العبسي "قد تكون نتائج الدراسة مرتبطة باستخدام الطعام، خاصة تلك التي تحتوي على سعرات حرارية عالية لمواجهة التأثير السلبي والضيق الذي يميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين". 

وقد خلص إلى أن نتائج الأبحاث قبل السريرية والسريرية تظهر أن مستويات التوتر يمكن أن تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر. 

وقد أشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يتسبب في إطلاق مفاجئ للدوبامين في الدماغ على غرار عقاقير مثل النيكوتين. لذا، إذا أقلعت عن التدخين مؤخرًا ووجدت أنك تتوق إلى المزيد من الحلويات والأطعمة الدسمة، فاعلم أنك لست مجنونًا؛ فهناك سبب حقيقي لذلك.

التدخين الأمراض الدموية القلب امراض القلب زيادة الوزن الاقلاع عن التدخين

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