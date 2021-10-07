لـ 37 دولة.. صادرات الأسمنت المصري تنمو 198% وتحقق 281 مليون دولار خلال 8 أشهر

نمت صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 8 أشهر من 2021، لتسجل 281 مليون دولار في مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 198%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “صدى البلد”، على نسخة منه، ارتفاع صادرات الأسمنت خلال أغسطس الماضي لتسجل 45 مليون دولار في مقابل 15 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، بنمو 200%.

وصدرت مصر أسمنت إلى 73 دولة خلال الفترة من “يناير - أغسطس 2021”، منها 21 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 وهي “الكويت، سانت فنسنت، بروندي، بنما، سويسرا، بارجواي، زامبيا روديسيا الشمالية، الكونغو برازفيل، دومينيكا، النيجر، فنزويلا، الكونغو زائير، بورتوريكو، جيبوتي، تنزانيا، إسرائيل، اسبانيا، موريتانيا الإسلامية، غينيا، توجو، الكاميرون”، حيث بلغت قيمة التصدير لهم نحو 25.566 مليون دولار.