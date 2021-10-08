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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنس طاولة الأهلي يواجه جمعية الشبان المسيحيين في الدوري

صدى البلد

يبدأ فريق «رجال تنس طاولة الأهلي» مشواره في بطولة الدوري في الخامسة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، في المباراة المقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.


ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان. 

ويخوض رجال تنس طاولة الأهلي مباراتهم الثانية غدًا السبت أمام أسوان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبد الفتاح.

وحقق رجال تنس الطاولة الأهلي، العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في الأردن. 

واستعد  فريق رجال تنس طاولة الأهلي بشكل قوي لمباريات الدوري، حيث حرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية مع انطلاقة بطولة الدوري العام. 

ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات، وعلى رأسهم السيد لاشين قائد الفريق، ومحمد البيلي، وخالد عصر، ومحمد شومان، وشادي مجدي، وهناك العديد من اللاعبين الشباب المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي. 

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.‏

 

رجال تنس طاولة الأهلي بطولة الدوري جمعية الشبان المسيحيين صالة النادي الأهلي تنس طاولة الأهلي

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