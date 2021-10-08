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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الكرة لصدى البلد: سعيد بالفوز على ليبيا اليوم والقادم ليس سهلا

مرموش بعد تسجيل الهدف
مرموش بعد تسجيل الهدف

أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مجاهد لصدي البلد إن الانتصار  اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين.

ووصف مجاهد مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

وصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مباراة ليبيا المقبلة بأنها ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين .

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيدا، ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

وأكد كيروش  أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

أحمد مجاهد اتحاد الكرة مصر ليبيا كأس العالم

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