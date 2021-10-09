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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: عمر مرموش لاعب جيد ويمتلك ثقة كبيرة فى نفسه

مباراة مصر -ليبيا
مباراة مصر -ليبيا

أكد أحمد حسن نجم النادى الأهلي والزمالك السابق أن عمر مرموش تأقلم سريعا مع منتخب مصر وظهر بشكل جيد فى مباراة ليبيا وسجل هدفا رائعا.

 

قال أحمد حسن فى تصريحات تليفزيونية : أهم الدروس المستفادة من فوز منتخب مصر على ليبيا: منتخب مصر قام بالمطلوب منه وهو الفوز لاستعادة صدارة المجموعة والمنافس كان قليل الحيلة هجوميا ودفاعيا أمام الفراعنة.

 

وأضاف أحمد حسن : مصطفى محمد أجاد داخل منطقة الجزاء فيما شهد اللقاء تأقلم عمر مرموش مع الفراعنة سريعا لافتا إلى أن منتخب مصر أصبح يملك بدلاء مميزين.

 

وتابع أحمد حسن: عمر مرموش لاعب جيد ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه وانطلاقته بهذا الشكل ستساعده على مزيد من التألق.

 

تعليق اتحاد الكرة

 

أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وقال مجاهد لصدي البلد إن الانتصار  اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين.

 

ووصف مجاهد مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

 

وصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مباراة ليبيا المقبلة بأنها ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين .

 

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيدا، ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

 

وأكد كيروش  أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

 

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

 

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

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