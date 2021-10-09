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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ظلمه البدرى وأنصفه كيروش .. 13 معلومة عن عمر مرموش صانع فوز مصر على ليبيا

عمر مرموش
عمر مرموش

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

 

وقاد عمر مرموش منتخب مصر الوطني للفوز على نظيره منتخب ليبيا فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر وسجل هدفا صاروخيا فى مرمى محمد نشنوش حارس مرمى المنافس.

 

صدى البلد يبرز 11 معلومة عن عمر مرموش لاعب منتخب مصر الوطني والمحترف فى الدورى الألماني.

 

1- عمر مرموش عمره 22 عاما

2- من ناشئين فريق وادى دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة

 

3- توج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016.

 

4- اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

 

5- جرى اختيار عمر مرموش للمرة الأولى ضمن قائمة منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا اليوم الجمعة والإثنين المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

 

6- حصد اللاعب عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

7- لعب عمر مرموش في الموسم الماضي، مع فريق سانت باولي في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج والموسم الحالي فى صفوف نادى شتوتجارت.

 

8- يحمل عمر مرموش جنسية مزدوجة المصرية والكندية

 

9- سجل عمر مرموش 44 هدفا بقميص وادى دجلة فى 28 مباراة عام 2016

 

10- بداية انضمام عمر مرموش إلى المنتخب الاولمبي في مارس عام ٢٠١٨ واول معسكر في السعوديه وكان مرموش اساسي بالفريق ولعب كل المباريات واستمر حتي معسكر اسبانيا مارس ٢٠١٩.

 

11 -  في استعدادات الاولمبياد تم استدعاء عمر مرموش في معسكر شهر ٦ وبعد اول مران تعرض إلى شد في العضلة الخلفية يحتاج إلى ٢١ يوما علاج ولم يشارك في مباراتي جنوب افريقيا.

 

12- لم يشارك عمر مرموش في اولمبياد طوكيو 2020 بعد رفض ناديه الألماني.

 

13- لم يتم إستدعاء عمر مرموش إلى صفوف منتخب مصر الأول فى عهد حسام البدرى المدير الفني السابق.


كيروش يرفض 

 

كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصرالأول، رفض التعليق علي التألق اللافت للاعب عمر مرموش، خلال مباراة اليوم أمام ليبيا .

 

وقال كيروش لا أود الحديث عن لاعب بعينه ، جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم ونجحوا في تحقيق فوز مستحق .

 

ووصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، مباراة ليبيا المقبلة،: “ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين”.

 

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيد ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

 

وأكد كيروش  أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

 

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

 

عمر مرموش منتخب مصر الوطني تصفيات كأس العالم محمد نشنوش

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