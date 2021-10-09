شعراوى: ٣ دورات بمركز سقارة اليوم لتأهيل 139من العاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم السبت وهو الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للمحليات ٣ دورات تدريبية هى تصميم الجرافيك و الانفوجرافات ، وتصميم الشبكات Network Design ، و تنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء .

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية التى بدأت الاسبوع الحالى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات ١٢٩ متدرباً من جميع المحافظات .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات .



وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين ، كما شدد على اهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات .



من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية الخميس الماضي بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الاسبوع هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال ادارة الأزمات و ادارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن و نوابهم ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية ، واستفاد من هذه الدورات ١٠٦ متدربين من جميع المحافظات