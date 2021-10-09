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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا ضد إسبانيا.. كورونا يصطاد رابيو قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

أدريان رابيو لاعب
أدريان رابيو لاعب وسط منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إصابة إدريان رابيو لاعب وسط منتخب فرنسا، قبل مواجهة إسبانيا، المقرر لها، غدا، الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبت إصابة رابيو بفيروس كورونا، وبالتالي لن يشارك اللاعب أمام إسبانيا، غدا، الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأووضح البيان، أن رابيو دخل في عزل صحي، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

كان رابيو شارك أساسيا مع منتخب فرنسا، أمام بلجيكا، أول أمس الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز مثير على بلجيكا، حيث حول تأخره بهدفين، إلى فوز بنتيجة 3 - 2.

يذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى نهائي الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إيطاليا 2 - 1، الأربعاء الماضي.

عقدة إسبانية تطارد فرنسا:

يذكر أن منتخب فرنسا فشل في تحقيق الفوز إسبانيا “ في مباراة رسمية”  آخر  15 عاما، حيث كان آخر انتصار حققه الديوك على الماتدور في 2006، بنتيجة 3 - 1، في دور الـ 16، من بطولة كأس العالم.

آخر3 مواجهات رسمية جمعت فرنسا وإسبانيا، شهدت تفوق الماتدور في مواجهتين، بينما حسم التعادل اللقاء الثالث.

رابيو فرنسا اسبانيا دوري الأمم الأوروبية فرنسا ضد إسبانيا

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