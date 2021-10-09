اجتماع لرئيس صرف الاسكندرية لمراجعة المشروعات وخطط التشغيل والصيانة

اجتمع اليوم اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مع قطاعات التشغيل والصيانة والتخطيط والمعالجة والمشروعات، ومديرو عموم مناطق التشغيل والصيانة والمكتب الفني، بحضور د. هلالي مساعد رئيس الشركة ومحمد البوشي مستشار رئيس الشركة للتوجيه نحو استكمال حصول جميع محطات الشركة على شهادة جودة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأشار إلي أهمية تجهيز ورفع كفاءة جميع المحطات ووضع الخطط لحصول جميع المحطات علي شهادة TSM وبالمثل الارتقاء بكفاءة العاملين بالمحطات والشبكات والاهتمام بتدريبهم بشكل كافي.

وأشار إلى حصول اكثر من ٥٠٪ من محطات المعالجة علي شهادة TSM ويجب ان تصل الي ١٠٠٪ مما يكون له بالغ الأثر في الإطمئنان الي جودة التشغيل والارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها الى المستويات العالمية، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأوضح أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في تقييم أداء العاملين.



وأكد أنه يجب تأهيل جميع المحطات والشبكات للحصول علي شهادة الاعتماد الدولية.