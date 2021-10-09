الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش الأثري

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم السبت لبحث آخر التطورات فيما يتعلق بأعمال تطوير وتجديد مدينة الأقصر استعداداً لافتتاح طريق الكباش ، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر والسكرتير العام محمد عبد الفتاح والسكرتير المساعد هدي مغربي والمهندس أسعد مصطفي ممثل الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.



تطرق الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر إلى مناقشة آخر التطورات في أعمال تطوير المسار السياحي والمحيط الحيوي لمدينة الأقصر ومنطقة طريق الكباش والمناطق المحيطة بها .



ونوه المحافظ خلال الاجتماع إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً لإنهاء أعمال التطوير والتجديد وتزيين المناطق السياحية وتطويرها لإظهار الأقصر بالشكل اللائق كمحافظة أثرية لها طابع خاص ، مؤكداً اهمية مراعاة الهوية البصرية للمدينة عند القيام بأعمال التطوير في كافة المناطق .