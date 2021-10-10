"قدامكوا مُهلة أسبوعين" .. رئيس جامعة عين شمس يُحذر الطلاب |فيديو

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن تم اكتساب الخبرات تجاه الاجراءات الاحترازية، من قبل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمنظومة التعليم ومنتسبي الجامعات بصفة عامة.

وأضاف محمود المتيني خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"المُذاع على فضائية "الحياة"، أن تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، على قرار استثمار هذه الخبرة بالإضافة إلى التطعيمات، وحضور الطلاب بنسبة 100%، معقباً: "نتمنى أن نستمر على ذلك".

ونوه رئيس جامعة عين شمس أن تم وضع خطط وسيناريوهات جاهزة بشأن التعليم عن بٌعد، مشيراً إلى الإجراءات التي أُجريت وهي تعقيم كافة المباني في الجامعات والمدرجات والمعامل بصفة يومية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن تكون مجموعات التدريس بها عدد صغير من الطلاب والطالبات حتى لا يكون هناك تكدس أو إزدحام.

وتابع محمود المتيني أن هناك مهلة أسبوعين لتطبيق قرار منع أي طالب غير حاصل على لقاح فيروس كورونا من دخول الجامعة.